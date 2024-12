Firenze: condizioni stabili per il centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove in sedazione dopo il malore di ieri

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Sono stabili le condizioni del 22enne calciatore della Fiorentina, Edoardo Bove ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale fiorentino di Careggi dopo un malore in campo ieri nella partita con l'Inter. Sono stat esclusi danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardiorespiratorio per il centrocampista ora in sedazione farmacologica. Bove ha perso i sensi al 16' della partita e Immediatamente soccorso e trasportato in ambulanza al nosocomio lasciando non solo i compagni di squadra e tifosi in apprensione. - (PRIMAPRESS)