Pitti Immagine uomo: accessori che mettono a "fuoco" la personalità

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - La Fortezza da Basso a Firenze si prepara ad aprire il primo dei saloni invernali di Pitti Immagine partendo dal concetto del fuoco per esprimere le caratteristiche e lo spirito della prossima stagione. Sotto il tema FIRE si forgie si mettono a fuoco nuove idee. “E’ il riconoscimento della forza generativa di questo elemento primo”, commenta Agostino Poletto, direttore generale Pitti Immagine. “Il fuoco riunisce e scalda i corpi e le anime, attrae l’attenzione e segnala la direzione, serve a giocare, a meravigliare, a ispirare, a fondere vecchie idee e abitudini e a forgiarne di nuove. Come fa la moda. Faremo scintille, accenderemo desideri, metteremo a fuoco problemi e proposte. Come fa sempre Pitti Uomo».

La vetrina di Pitti Immagine Uomo dal 14 al 17 gennaio 2025, darà molto spazio agli accessori che per l’appunto mettono a fuoco la personalità di chi li indossa. Nella valigeria le forme geometriche di Felisi giocano con la texture dei pellami senza tralasciare la componente hi-tech cont ela doppiata cotone e layer gommati che arricchiscono una travel capsule dal fair-play atemporale e unisex.

Nelle stagioni sempre più piovose ritorna in gran stile l’ombrello con uno sguardo alla old tradizione britannica di Fox Umbrellas. L’azienda del Regno Unito che produce parapioggia dal 1868 ha un vasto catalogo che racconta, nei manici come sculture, una gamma di passioni.

Restando nella vecchia Inghilterra, le polacchine di Edward Green “cut by hand” e con una patina di antica usura, restano le preferite dei bikers che hanno trasformato le loro moto in cafè racer da esibire fuori dai locali. - (PRIMAPRESS)