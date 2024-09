Exclusive Padel Cup Msp Italia: la quarta edizione a Firenze il 28 e 29 settembre

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - La Exclusive Padel Cup torna in campo facendo tappa a Firenze. Nel weekend tra il 28 e il 29 settembre di disputa la quarta edizione del circuito organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, leader in Italia nei tornei di padel amatoriali, e firmato da Exclusive, la carta di credito premium del Gruppo Intesa Sanpaolo: una chiave di accesso a un mondo di servizi ed esperienze che il Gruppo riserva alla sua migliore clientela, con un servizio di concierge dedicato h24 per esaudire, in ogni parte del mondo, desideri e bisogni dei titolari, accompagnandoli nelle loro passioni. Confermata la formula ‘itinerante’ del 2023: dopo la tappa toscana, in programma al Padel Firenze, l’Exclusive Padel Cup si sposterà al Milano Urban Padel (19-20 ottobre), all’Aspresso di Roma (16-17 novembre) per chiudere il cerchio al Country Club di Bologna (30 novembre-1 dicembre), città che come Firenze per la prima volta ospiterà il circuito amatoriale riservato alla categoria ‘non classificati’ e diviso in tre categorie, maschile, femminile e misto. - (PRIMAPRESS)