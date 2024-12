Firenze: ucciso a coltellate un 17enne marocchino a Campi Bisenzio. Le indagini dei Carabinieri

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso durante una lite in strada a Campi Bisenzio, comune alle porte di Firenze. Il giovane è stato accoltellato. Il corpo è stato trovato in strada. Il 17enne era un ragazzo di origini marocchine nato a Poggibonsi. Sul caso indagano i Carabinieri. L'ipotesi è che si sia trattato di una rissa esplosa in strada. Interrogati alcuni giovani che hanno sostenuto di non aver visto nulla. - (PRIMAPRESS)