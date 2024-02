Festival internazionale del cinema di Berlino: la presenza italiana con il MIC e Cinecittà

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Pronta al via la 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino e per l'occasione il Ministero della Cultura organizza una serie di eventi che si terranno il 18 e il 19 febbraio alla presenza del Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

Il programma prevede un calendario di iniziative, che avrà inizio domenica 18 febbraio, giorno in cui l’Ambasciata Italiana a Berlino ospiterà un evento che vedrà la partecipazione della Ministra per la Cultura e i Media in Germania Claudia Roth, del Sottosegretario Lucia Borgonzoni, della Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia, dell’AD di Rai Cinema Paolo Del Brocco e di tanti illustri rappresentanti italiani e tedeschi della politica, dello spettacolo e della cultura, per celebrare il valore del cinema italiano, la sua capacità di dialogare con il pubblico internazionale e il consolidamento dei legami culturali e produttivi tra Italia e Germania.

In conclusione, lunedì 19 febbraio, ci sarà l’evento “Celebrating Connections” al Padiglione Italia del Festival - Gropius Dome, la Casa italiana del Cinema, il luogo di incontro, dialogo e condivisione che accoglierà tutti gli artisti della delegazione italiana a Berlino, a cui parteciperanno anche attori e attrici italiani ed internazionali. - (PRIMAPRESS)