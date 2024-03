150° Anniversario nascita Guglielmo Marconi: presentato a Roma il calendario delle iniziative con Borgonzoni (Mic)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Presentate alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (GNAM) di Roma le iniziative per le celebrazioni del 150° Anniversario della nascita di Guglielmo Marconi alla presenza della principessa Elettra Marconi e di Guglielmo Giovannelli Marconi insieme a Lucia Borgonzoni (Mic), Giulia Fortunato (Fondazione Marconi), Helga Cossu (Fondazione Leonardo), Giovanni Paoloni (Università Sapienza), Alessandro Vanelli Coralli (Università Alma Mater) e Renata Cristina Mazzantini (Gnam).

“Se oggi le comunicazioni sono possibili lo dobbiamo al genio di Marconi ma dobbiamo fare in modo che la sua figura non venga apprezzata solo da un ristretto numero di persone ma dalla comunità internazionale e sopratutto dai nostri giovani come esempio di menti visionarie. Ha detto in apertura della presentazione la Sottosegretaria al Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni che ha fortemente voluto l’istituzione di questa celebrazione.

Il calendario delle iniziative parte dalla mostra Rai “Prove di trasmissione” presso gli studi di via Asiago a Roma dove sarà esposta la cabina radio installata sulla nave laboratorio Elettra da cui furono effettuate le trasmissioni (24 Aprile). il 25 Aprile, invece, ci sarà l’annullo filatelico celebrativo a Villa Grifone, l’abitazione appartenuta alla famiglia Marconi ed oggi sede della Fondazione e dove il Mic, secondo quanto ha anticipato la Sottosegretario Borgonzoni riceverà fondi, insieme a villa Aldini, per la valorizzazione dei due siti storico-museali.

Dall’8 all’11 maggio, invece, su Rai 1 andrà in onda la serie televisiva prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Stand by me e Simona Ercolani che vedrà come protagonisti Stefano Accorsi e Nicola Maupas. - (PRIMAPRESS)