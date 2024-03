Spettacoli: la grande musica torna all’anfiteatro con “Pompei è arte”. Presentazione al MIC

(PRIMAPRESS) - ROMA - Martedì 12 marzo 2024 (ore 11), a Roma, al Ministero della Cultura (Sala Spadolini - via del Collegio Romano, 27), sarà presentato “POMPEI è ARTE”, il programma di 10 grandi concerti che si svolgeranno all’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei nei mesi di giugno e luglio.

Interverranno: il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il Sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, il Direttore generale Musei, Massimo Osanna, il Direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, gli artisti de “Il Volo”, il Sindaco del Comune di Pompei, Carmine Lo Sapio e gli organizzatori della manifestazione.

La rassegna musicale è patrocinata dal MiC e dal Parco archeologico di Pompei in collaborazione con il Comune di Pompei e l’organizzazione delle società Fast Forward e Blackstar e si svolge in uno dei luoghi più iconici del mondo, l’anfiteatro romano di Pompei, arena dei gladiatori nell’antichità e protagonista nel 1971 dello storico concerto dei Pink Floyd, che ne consacrò il legame con il mondo della musica.

Ecco il calendario degli appuntamenti: Carmen Consoli (8 giugno), John Legend (11 giugno), Russell Crowe (9 luglio), Ludovico Einaudi (12 luglio), Il Volo (17 luglio), Biagio Antonacci (18,19 e 20 luglio), i Pooh (22 luglio) e Francesco De Gregori (26 luglio) sono gli artisti che si esibiranno. - (PRIMAPRESS)