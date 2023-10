Exlusive Padel Cup: l’ultima tappa del circuito MSP Italia si chiude nel weekend all’Urban di Milano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si chiude a Milano l'ultima tappa del circuito dell'Exlusive Padel Cup, organizzato e promosso da MSP Italia, che si disputerà questo weekend 28-29 ottobre, all’Urban Padel di Milano. il circuito amatoriale, tra i più seguiti di questa disciplina, è sostenuto dal Gruppo Intesa Sanpaolo. Dopo Roma, Napoli e Torino, quindi, ecco Milano, con un torneo che si giocherà in un club avveniristico – nato sulle ceneri di un cinema, con campi ai piani interrati – , in una zona centrale della città e con tanti vip in campo: gli ex calciatori Nicola Amoruso, Oscar Brevi, Alessandro Budel, Ivan Gamberini e Cristian Zenoni, l’ex pallavolista Pasquale Gravina, l’ex giocatore di hockey Igor Sultanovich, il comico Davide Paniate e il conduttore radiofonico Gigio D’Ambrosio. - (PRIMAPRESS)