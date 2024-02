Ex Ilva: Urso incontra le maestranze prima dell’incontro in Prefettura. “Volontà di rilancio”

(PRIMAPRESS) - TARANTO - Il ministro alle Imprese e Made in Italy, Urso, ha incontrato all'ex Ilva gli operai, prima di un vertice in prefettura,accompagnato dal commissario stra- ordinario Quaranta. Il governo mira al "rilancio produttivo" di quello che "è stato a lungo il più grande e attivo impianto siderurgico d'Europa. Non abbiamo alcuna intenzione di rinunciare a questo sito, ma c'è l'assoluta volontà di rilanciarlo in sicurezza ambientale", ha detto il titolare del Mimit. E "realizzare procedure pubbliche per altri investitori" - (PRIMAPRESS)