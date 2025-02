Germania al voto: buona affluenza e previsioni di crescita CDU ma anche il raddoppio di Afd

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Buona affluenza nelle prime ore di voto per le elezioni legislative tedesche. Una votazione molto sentita per la Germania che sta risentendo fortemente della crisi dell'automotive ma anche crisi energetica ed economica, inflazione,e soprattutto immigrazione e sicurezza. Favorita la Cdu, l'Unione cristiano de- mocratica guidata da Merz, data al 30%. Raddoppierebbe i consensi l'estrema destra di Afd (al 20%). In crollo la Spd dell'attuale cancelliere Scholz,che non arriverebbe al 16%. In calo di 2 punti anche i Verdi. In ascesa la sinistra di Linke,dato al 7,5%.Liberali a rischio. - (PRIMAPRESS)