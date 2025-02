Germania: protesta pacifica di 250 mila in piazza a Berlino contro “l’abbraccio” di CDU e AfD

(PRIMAPRESS) - BERLINO - L'affollata manifestazione pacifica che si è tenuta ieri sera lungo le strade di Berlino, va preso come un segnale in vista delle elezioni federali per il Bundestag del prossimo 23 febbraio. Le circa 160mila persone che hanno manifestato (250 mila per gli organizzatori) hanno preso parte a una protesta contro le posizioni morbide della Cdu (Unione Cristiano-Democratica) di Frederich Merz con l’estrema destra dell’AfD, capitanata da Alice Weidel. Pochi giorni fa era già fallita l'intesa per arrivare a una nuova stretta sui migranti che vedeva unite Cdu e AfD. Nonostante questo però in molti evidenziano come i conservatori siano diventati troppo morbidi con l'estrema destra. Lo slogan, infatti,più ricorrente ieri sera alla manifestazione era: "Salvate il Brandmauer",cioè il cordone dei partiti che tradizionalmente ha isolato l'ultradestra per evitare ricorsi della storia a cominciare da immigrazioni ed antisemitismo.

"È normale che vi siano adesso delle controversie in Germania", ha detto il leader della Cdu e candidato cancelliere Friedrich Merz, commentando la manifestazione. Ma a leggere i cartelli della protesta su cui è scritto: "Merz come von Papen", rievocando lo storico cancelliere che aprì a Hitler, mette una legittima preoccupazione anche per il futuro dell'Europa. - (PRIMAPRESS)