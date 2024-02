Estradizione Julian Assange: oggi ultimo appello all’Alta Corte di Londra per evitare il carcere negli USA

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Dinanzi all'Alta Corte di Londra si svolge oggi l'ultimo appello di Julian Assange contro l'estradizione negli Usa dove è accusato di pubblicazione di file segreti da parte di WikiLeaks. Il fondatore di WikiLeaks, citato più volte in relazione ai file pubblicati nel 2010 sulle guerre guidate dagli Stati Uniti in Iraq e Afghanistan, rischia di essere estradato se l'appello non sarà accolto. In caso contrario, si aprirà la procedura di estradizione, sebbene il suo team abbia annunciato ricorsi alla Corte dei diritti umani. - (PRIMAPRESS)