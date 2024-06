Sanzioni Russia: Ue, 14º pacchetto di misure su energia e finanza. Dagli asset congelati profitti all’Ucraina

(PRIMAPRESS) - LUSSEMBURGO - L'Unione Europea ha deciso il 14esimo pacchetto di sanzioni alla Russia approvato dai 27 ministri degli Esteri dell'Ue riuniti in Lussemburgo. il 14ºpacchetto di sanzioni contro la Russia. Intanto, l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Borrell, fa sapere che la prima tranche derivante dagli extra profitti degli asset russi congelati dovrebbe essere consegnata a Kiev "la prossima settimana. Con le nuovi sanzioni saranno colpiti settori dell'economia russa come l'e- nergia,la finanza, il commercio. Inoltre si vuol rendere sempre più difficile la loro elusione da parte di Mosca. - (PRIMAPRESS)