Elezioni USA: Trump in vantaggio nelle roccaforti repubblicane in Indiana e Kentucky con il 65%

(PRIMAPRESS) - USA - Le prime proiezioni del voto presidenziale in Amer8ca danno Donald Trump in vantaggio in Indiana e Kentucky, come peraltro era stato previsto. L'ex presidente, secondo i primi risultati parziali è al 65% in Kentucky contro il 33,8% di Harris e al 70% in Indiana contro il 28,3% della vicepresidente. Questi risultati confermano il forte sostegno per Trump in entrambi gli stati, considerati tradizionalmente favorevoli ai repubblicani. Indiana e Kentucky, infatti, sono stati roccaforti del Partito Repubblicano negli ultimi cicli elettorali, e i dati iniziali sembrano confermare questa tendenza. - (PRIMAPRESS)