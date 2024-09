Elezioni USA: Harris vince ai punti su Trump e incassa l’appoggio della “gattara” Taylor Swift

(PRIMAPRESS) - USA - Dopo il faccia a faccia tra l’ex presidente americano Donald Trump e la candidata democratica Kamala Harris, gli analisti politici propendono ad assegnare qualche punto in più alla vicepresidente di Biden. Più distesa in volto rispetto al tycoon repubblicano è riuscita a mettere nell’angolo l’avversario con qualche efficace battuta. Sulla politica estera è apparsa la Harris più interventista di Trump che ha mostrato un atteggiamento più conservatore. Ma oltre queste considerazioni e la sequenza di accuse dall’una e l’altra parte ciò che ha riacceso il dibattito nelle ore seguenti è l’endorsement dichiarato poche dopo lo scontro televisivo, da parte della superstar Taylor Swift che ha sbugiardato Trump che invece aveva ventilato un appoggio della cantante. "Come molti di voi, ho guardato il dibattito. Se non l'avete già fatto, questo è un ottimo momento per fare delle ricerche sui problemi in questione e sulle posizioni che questi candidati assumono sugli argomenti che più vi interessano. Come elettore, mi assicuro di guardare e leggere tutto ciò che posso sulle loro proposte di politiche e piani per questo paese", ha scritto Swift su Instagram, poco dopo la conclusione del dibattito di Harris con l'ex presidente Donald Trump, il suo rivale repubblicano, su ABC News. È la cosa ha scatenato una forte polemica rimbalzata anche sui giornali stranieri di questa mattina. "Di recente sono stato informato che l'IA di "me" che sosteneva falsamente la corsa presidenziale di Donald Trump è stata pubblicata sul suo sito. Ha davvero evocato le mie paure sull'IA e sui pericoli della diffusione di disinformazione. Mi ha portato alla conclusione che devo essere molto trasparente sui miei piani effettivi per queste elezioni come elettore. Il modo più semplice per combattere la disinformazione è con la verità. Voterò per Kamala Harris e Tim Walz alle elezioni presidenziali del 2024". Swift ha concluso il post definendosi una "gattara senza figli", alludendo a una frase usata in precedenza dal senatore JD Vance, compagno di corsa di Trump, per criticare i democratici. E lei nel suo post e sulle cover di molti giornali è voluta apparire con un gatto in braccio. - (PRIMAPRESS)