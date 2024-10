Elezioni USA, Harris: “Questo voto è la scelta tra il caos, la divisione e la libertà”

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - La campagna elettorale per le presidenziali USA è ormai alle battute finali ma i sondaggi mostrano ancora una parità tra i due candidati. Ieri sera Kamala Harris è andata giù diretta nell'attacco al suo avversario :"Trump vuole potere assoluto" "Donald Trump è instabile e vuole il potere assoluto". Così la candidata dem alle presidenziali Usa, Kamala Harris, dall'Ellipse di Washington dove il 6 gennaio 2021 Trump radunò i sostenitori che poi assaltarono Capitol Hill. Servono nuovi "leader in America, e io sono pronta",ha detto la vicepresidente "Questo voto è una scelta fra il caos, la divisione e la libertà".Ma la campagna di Trump la attacca: le politiche di Harris hanno causato "crisi dell' immigrazione, dell'inflazione che vola e delle guerre mondiali".

Si voterà il 5 novembre e saranno, probabilmente, 7 stati chiave a decidere per uno dei due candidati. Secondo quanto dicono gli ultimi sondaggi i repubblicani sarebbero in vantaggio in Wyoming, North Dakota e Arkansas. - (PRIMAPRESS)