Elezioni regionali Abruzzo: a Sulmona la Lega presenta i suoi candidati Paolo Salutari e Patrizio Schiazza

(PRIMAPRESS) - SULMONA - Sarà presentata questa mattina, sabato 17 febbraio alle ore 11, presso lo Jamm Mo in via degli Orefici 175 a Sulmona, i candidati della Lega per le prossime elezioni regionali che vedranno impegnarsi Paolo Salutari e Patrizio Schiazza, con la partecipazione del Sottosegretario di Stato al Masaf e Segretario Regionale Lega Abruzzo, Luigi D’Eramo, insieme a Lino Galante, Commissario Lega Valle Peligna e Alto Sangro, e Roberta Salvati, Responsabile Lega Sulmona. - (PRIMAPRESS)