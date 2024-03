Abruzzo al voto: un milione e duecentomila nei seggi aperti per la sfida tra Marsilio e D’Amico

(PRIMAPRESS) - L'AQUILA - Oggi al voto in Abruzzo per un milione e 200 mila il rinnovo del presidente della Regione. Meno di un mese mese fa il candidato D'Amico Centrosinistra era staccato di venti punti è in forte rimonta e punta su un campo largo che qui con l'aggiunta di Calenda e Renzi è diventato larghissimo. Per il centrodestra (e soprattutto per Meloni) dopo l'inattesa sconfitta in Sardegna sarà la prova della verità: la premier sa che la Lega fatica e sa anche che un secondo passo falso sarebbe letto come l’inizio della fine. Come la fine della luna di miele con gli elettori. Come la fine del mito dell'invincibilità. In Sardegna ha imposto Truzzu e ha perso. In Abruzzo Marco Marsilio, il governatore uscente è davvero una sua creatura. Una nuova scoinfitta non potrà essere derubricata come un nuovo incidente di percorso. - (PRIMAPRESS)