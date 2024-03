Abruzzo: il Centrodestra vince e riconferma con uno storico risultato Marco Marsilio (53,42%)

(PRIMAPRESS) - L'AQUILA - Le elezioni in Abruzzo riconferma Marco Marsilio, al 53,42%. È un'affermazione del Centrodestra che torna alla guida della Regione. Restano da scrutinare 99 sezioni su 1634, ma il vantaggio di Marsilio è definitivo. Lo sfidante Luciano D'Amico (centrosinistra) è al 46,58%. Il partito che ha ottenuto il maggior numero di voti è Fratelli d'Italia (24%), seguito dal Pd col 20%. Terza piazza per Forza Italia che conquista il 13,2%, mentre la Lega è ferma al 7,6%. M5S al 7%,dietro anche ad "Abruzzo insieme" (7,6%).

"Mai negli ultimi 30 anni un presidente era stato riconfermato: è stata scritta una pagina di storia e abbattuto un altro muro". Lo ha detto Marco Marsilio appena giun- to al comitato elettorale per festeggiare la vittoria nelle regionali. "Abbiamo chiesto altri 5 anni per con- tinuare a crescere per completare un'opera di rilancio, ricostruzione e valorizzazione che stiamo mettendo in campo", in Abruzzo ha aggiunto il governatore, la cui vittoria è certa". Di storico risultato ha parlato anche là premier Meloni. - (PRIMAPRESS)