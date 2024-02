Elezioni Sardegna: urne aperte fino alle 22 per il voto ai 4 sfidanti: Chessa, Soru, Todde e Truzzu

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - Si vota oggi in Sardegna per il rinnovo del Consiglio Regionale. I seggi sono aperti per le operazioni di voto fino alle 22. Sono 1.447.761 i cittadini iscritti nelle liste attesi alle urne: 709.840 sono uomini e 737.921 e donne. Sono compresi anche i 112.221 elettori residenti fuori Sardegna (iscritti all'Aire) di cui 59.476 uomini e 52.745. Risultano 1844 le sezioni elettorali nelle quali è suddivisa l'Isola. La votazione sarà solo nella giornata di oggi. Lo spoglio delle schede, invece, sarà lunedì alle 7 e dovrà essere spxompletato entre le ore 19.

A sfidarsi, dunque, dopo le polemiche e il tiramolla anche nelle coalizioni di maggioranza ci sono 4 candidati ad occupare la sedia di presidente della Regione: Lucia Chessa con la lista autonomista Sardigna R-esiste, Renato Soru con la Coalizione sarda formata da cinque liste, Alessandra Todde per il campo largo di formazionePd-M5s che raggruppa 10 liste e Paolo Truzzu del centrodestra con nove liste. - (PRIMAPRESS)