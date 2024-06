Europee: da domani alle urne. Ma chi votare? La Luis ha raccolto i programmi dei leader dei partiti

(PRIMAPRESS) - ROMA - saranno 448 milioni di cittadini chiamati a scegliere i nuovi rappresentanti del Parlamento europeo. Ventisette Paesi che vivranno insieme il rito del voto anche se con numerose differenze a cominciare dall'età: non per tutti è eguale e si va dai 16 ai 21 per i giovani che dovranno andare alle urne per la prima volta. Non c'è dubbio che questa disparità può influenzare il risultato finale.La preoccupazione è data dall'affluenza alle urne perché se pure l'idea di Europa continua a piacere non c'è la percezione di quanto possa contare davvero nelle scelte delle politiche internazionali. La campagna elettorale più che veri e propri programmi ha fatto emergere le conflittualità ideologiche e questo non ha consentito in buona parte dei cittadini, l'assenza di un'idea capace di orientare il voto in modo consapevole.L'università romana Luiss, con la redazione di Zeta, testata della scuola di giornalismo della Guido Carli, ha messo in fila le interviste fatte ai leader dei partiti italiani per tentare di capire i punti di forza della loro azione politica. Sicurezza internazionale, guerre in Ucraina e Gaza, invio di armi, equilibri di potere e sostenibilità ambientale sono stati i temi principali di ogni partito, affrontatati in maniera diversa. Intervistai Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle, Matteo Salvini della Lega, l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra e Mara Carfagna, presidente di Azione. Mentre per Fratelli d’Italia è stato intervistato Nicola Procaccini descrivendo il lavoro di Giorgia Meloni. Sul sito della Luiss tutte le interviste: https://luiss.us7.list-manage.com/track/click?u=67aa72ab72c5fd9317c7518e4&id=a231d20e59&e=922c1d0909 - (PRIMAPRESS)