Dimissioni Sgarbi, l’annuncio del Sottosegretario alla Cultura. Per l’Antirust c’è conflitto d’interesse

(PRIMAPRESS) - Sgarbi: "Mi dimetto da sottosegretario" "Mi dimetto da sottosegretario del go- verno con effetto immediato.Nelle pros- sime ore lo comunicherò alla Meloni". Lo ha detto Vittorio Sgarbi nel corso di un evento a Milano. Il sottosegretario alla Cultura fa riferimento "all'avviso dell'Antitrust, secondo il quale non potrei parlare di arte per evitare il conflitto d'interesse. E quindi vorrei annunciare qui le mie dimissioni", conclude. - (PRIMAPRESS)