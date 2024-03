Mafie: la Giornata della memoria nel tributo delle massime cariche dello Stato per un "futuro diverso"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra oggi 21 marzo, con il primo giorno di primavera, la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Molte le manifestazioni nei luoghi istituzionali ma anche accanto ai monumenti simbolo delle città. Al Teatro Massimo di Palermo, l'associazione Libera leggerà tutti i nomi delle 1.081 persone uccise dalle mani criminali. Altre iniziative saranno a Bagheria e San Giuseppe Jato.

“Le Istituzioni sono chiamate a fare il loro dovere per contrastare, su ogni piano, le organizzazioni del crimine e l’azione dei cittadini e delle forze sociali è coessenziale per costruire e diffondere la cultura della legalità e della libertà” ha sottolineato il Presidente delle Repubblica ma invitando anche gli italiani a non "voltarsi dall'altra parte".

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha aupicato che il ricordo di queste vittime sia un faro guida per gli anni a venire.

"Un pensiero a tutte le 1081 vittime innocenti delle mafie. Perché è per quei sogni infranti che dobbiamo continuare a costruire un futuro diverso, facendo germogliare nelle giovani generazioni i semi della #giustizia e della #legalità" - lo scrive la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone su X.







