Da Giacarta a Papua Nuova Guinea, la seconda tappa del 45º viaggio apostolico di Papa Francesco

(PRIMAPRESS) - NUOVA GUINEA- Papa Francesco lascia l'Indonesia alla volta della Papua Nuova Guinea, seconda tappa del suo 45esimo viaggio apostolico internazionale in Asia e Oceania. Dopo la cerimonia di congedo all'aeroporto di Giacarta, l'aereo con a bordo il Pontefice è decollato per Port Moresby. L'arrivo è previsto, dopo circa 6 ore di volo,alle 18. 50 ora locale(10.50 in Italia). Per Francesco nessun appuntamento ufficiale. Dopo la cerimonia di benvenuto al Jacksons International Airport di Port Moresby,il Papa si trasferirà alla Nunziatura apostolica. - (PRIMAPRESS)