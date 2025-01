Giornata della Memoria: le voci da Papa Francesco a Meloni e Segre per estirpare il seme dell’antisemitismo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nella Giornata della Memoria al memoriale polacco di Aushwitz, si incrociano le testimonianze di chi ha vissuto gli orrori delle deportazioni nei campi dì concentramento a loro si aggiungono le voci autorevoli di leader europei mentre è Papa Francesco ad usare parole forti: "Ribadiamo oggi con forza che ai semi dell'antisemitismo non si deve mai più consentire di mettere radice nel cuore dell'uomo. Ricordando le sofferenze e le lacrime delle vittime della Shoah, ripetiamo: mai più!".Così il Papa su X. "L'orrore dello sterminio di milioni di persone ebree non può essere dimenticato né negato. Ricordiamo anche tanti cristiani,tra i quali numerosi martiri. collaboriamo tutti a debellare la piaga dell'antisemitismo, insieme ad ogni forma di persecuzione religiosa". La senatrice Segre ricorda come "L'antisemitismo c'è sempre stato. Oggi è manifesto. Prima non era possibile parlare nei termini sfacciati,vergognosi,disgustosi di oggi".Così la senatrice Segre,sopravvissuta ad Auschwitz,sul sito del Memoriale Shoah di Milano. "Tornata da Auschwitz ho scelto il si- lenzio.Mi rendevo conto dell'incapacità di capire la tragedia del sopravvissu- to. Mi sono decisa a parlare compiuti i 50 anni perché l'antisemitismo era sempre uguale". E si chiede:"Qualcuno raccoglierà l'eredità della Commissione contro l'odio o finirà con me?". La premier italiana Giorgia Meloni interviene in modo netto sul ruolo che nazismo e fascismo hanno avuto nella persecuzione razziale: "Quando furono abbattuti i cancelli di Auschwitz, fu abbattuto anche quel muro che impediva di vedere l'abominio del piano nazista di perse- cuzione e sterminio del popolo ebraico" Così la premier Meloni, in occasione del Giorno della Memoria. "Un piano condotto dal regime hitleria- no,che in Italia trovò la complicità di quello fascista, con l'infamia delle leggi razziali, i rastrellamenti e le deportazioni",sottolinea Meloni. Annun- cia da parte del governo una Strategia nazionale di lotta all'antisemitismo. - (PRIMAPRESS)