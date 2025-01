Giubileo degli Artisti e della Cultura ma prima sarà Papa Francesco a varcare i cancelli di Cinecittà

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal 15 al 18 febbraio a varcare la Porta Santa in Piazza San Pietro saranno gli Artisti per il Giubileo dedicato al mondo dello spettacolo e della cultura ma prima, invece, a varcare i cancelli di Cinecittà,per la prima volta, sarà Papa Francesco gli Studi simbolo dell’eccellenza dell’industria cinematografica e audiovisiva italiana lunedì 17 febbraio accoglieranno infatti papa Francesco. “Non appena appresa la notizia della possibilità di organizzare quella che passerà alla storia come la prima visita di un Pontefice a Cinecittà – commenta il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni – il Ministero in collaborazione con gli Studios si è messo a lavoro con grande entusiasmo e determinazione per organizzare l’incontro del Santo Padre con gli artisti e i dipendenti degli Studi. La presenza del Santo Padre è per noi motivo di profondo orgoglio. La riprova dell’immenso valore apportato da artisti e maestranze alla crescita non solo dal punto di vista economico ma anche e soprattutto sotto il profilo culturale e sociale delle nostre comunità”. "Per gli Studi di Cinecittà è un immenso onore ospitare per la prima volta la visita del Santo Padre” afferma Manuela Cacciamani, Amministratore Delegato di Cinecittà. “Che questa solenne occasione abbia luogo nella casa del cinema italiano e internazionale che vanta eccellenti maestranze è un riconoscimento incredibile. Siamo enormemente grati al Santo Padre – prosegue – la cui sensibilità verso le arti e la sua genuina passione per il cinema ci rende ancora più consapevoli della nostra missione”. - (PRIMAPRESS)