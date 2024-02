Crollo cantiere Firenze: si cerca l’ultimo operaio disperso nel giorno del lutto cittadino

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Si cerca l'ultimo disperso nel tragico crollo del cantiere per la costruzione di un supermercato Esselunga di Firenze dove ieri è collassato un solaio abbattendosi su 8 operai che lavoravano in quell'area. Sono 4 le salme recuperate sotto le macerie mentre tre operai sono ricoverati in ospedale con ferite gravi ma al momento in condizioni stabili. Manca solo un ultimo lavoratore all'appello e per questo le squadre di soccorso dei vigili del fuoco stanno continuando a scavare tra le macerie tra le macerie e una colata di cemento ancora fresco.

Oggi per Firenze è lutto cittadino. "Ringrazio sentitamente il Presidente della Repubblica Mattarella per avermi espresso al telefono vicinanza e cordoglio per la tragedia", ha scritto il sindaco Nardella sui social. La tragedia tra i quartieri di Novoli e Rifredi. "E' importante riflettere su quanto accaduto,stringendoci nel dolore per le vittime e sensibilizzando opinione pubblica e autorità sulla sicurezza del lavoro", ha detto Nardella. I sindacati nazionali parlano già dell'organizzazione di uno sciopero. - (PRIMAPRESS)