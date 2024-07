Moda: Pitti Immagine Uomo 2025 si sposta al 17 giugno. Napoleone: "E' un riposizionamento delle principali fashion week"

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - La 108esima edizione di Pitti Immagine Uomo si terrà a Firenze, in Fortezza da Basso, dal 17 al 20 giugno 2025 anziché dal 10 al 13 dello stesso mese, come sinora annunciato. A seguire, si spostano in avanti di una settimana anche Pitti Immagine Bimbo (25-27 giugno 2025) e Pitti Immagine Filati (1-3 luglio 2025). Ad annunciarlo è L'AD di Pitti, Raffaello Napoleone: “Lo spostamento in avanti di Pitti Uomo è una decisione presa in accordo con la Camera Nazionale della Moda Italiana per mantenere coerente e compatto il sistema delle presentazioni della moda uomo, in presenza di un riposizionamento delle principali fashion week, e per evitare così possibili diseconomie per i compratori e i media extra europei. Ed è una decisione presa dopo aver valutato attentamente anche il conseguente spostamento in avanti dei saloni della moda bambino e dei filati che si svolgono sempre in Fortezza” - (PRIMAPRESS)