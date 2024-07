Convention Milwakee, Kimberly Cheatle (Secret Service) assicura: "Adottate tutte le misure di sicurezza"

(PRIMAPRESS) - MILWAKEE (USA) - La direttrice del Secret Service Usa, Kimberly Cheatle, si dichiara fiduciosa per le misure di sicurezza messe a punto per la Convention repubblicana di Milwakee che inizia oggi. Dopo l'attentato di ieri a Trump nella cittadina di Butler, sono state adottate modifiche alla sicurezza dell'ex presidente "per garantire continua protezione". Cheatle ha, però respinto, le accuse che in queste ore sono arrivate da più parti circa una falla nel cordone di sicurezza. "A Butler gli agenti del Secret service hanno agito rapidamente" dice la Cheatle che offre collaborazione alle commissioni del Congresso Usa. Ma il Congresso ha comunque aperto un'indagine dopo l'attentato a Trump anche perchè più di un testimone avrebbe riferito di aver visto e segnalata la presenza strana sul tetto dell'edificio da cui poi ha sparato il 20enne ucciso dalla secutity. - (PRIMAPRESS)