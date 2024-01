Conferenza stampa Sinner: "Sanremo? Farò il tifo da casa. Le Olimpiadi saranno la chiave della mia crescita"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Jannik Sinner, il vincitore dell'Australian Open di tennis, in conferenza stampa a Roma, annuncia che non andrà a Sanremo nonostante l'invito a distanza di Amadeus che funziona per gli uomini e le donne dello spettacolo ma non per l'essenziale e schivo Sinner. "Faccio il tifo da casa per il Festival. E' un evento bello,ma sono qui due giorni a Roma dopo l'Australia e quando dovrei andare a Sanremo, sarò già a lavorare, ed è quello che mi piace fare". Portabandiera alle Olimpiadi? "Per ora non ci penso.I Giochi saranno un momento chiave per la mia crescita e carriera". Riguardo ai social risponde: "Non mi piacciono. Non è quella la verità".Il successo? "Positivo, ma non mi cambierà. Sono lo stesso ragazzo di 2 settimane fa". - (PRIMAPRESS)