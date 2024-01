Discorso Meloni: domani 4 gennaio lo speech annullato per le ‘otoliti’. Premierato tra gli argomenti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Se non ci saranno altri rinvii per motivi di salute, la conferenza stampa di fine anno della premier Giorgia Meloni che era prevista per giovedì 28 dicembre è stata riposizionava per domani 4 gennaio (ore 11). La causa è una recrudescenza dello stato influenzale che aveva colpito la premier nei giorni scorsi. I collaboratori della premier hanno spiegato che Meloni ha sofferto di un problema di “otoliti” (agglomerati che si formano all'interno dell'orecchio) che l’ha costretta «a letto e al buio» per quasi due giorni. Nella serata di ieri un otorino l’ha visitata a casa, ha diagnosticato la «sindrome otolitica» e le ha eseguito «la manovra» per risolvere la situazione. Ora la premier è «già in via di miglioramento»: con «il collare, è riuscita ad alzarsi e a parlare al telefono».Ipotesi di argomenti: premeriato, Mes e decreto 'concorrenza' con le raccomandazioni di Mattarella al governo. - (PRIMAPRESS)