Conferenza fine anno Presidente del Consiglio: Meloni ancora influenzata rinvia l’appuntamento di domani

(PRIMAPRESS) - ROMA - La conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni,è stata rinviata per la seconda volta a causa del persistente stato influenzale che ha colpito là premier. Era prevista per domani alle ore 11 ma è stata rinviata a data da definirsi a causa della recrudescenza dello stato influenzale che aveva già colpito la premier nei giorni corsi. L'Ordine dei giornalisti e l'Associazione Stampa Parlamentare, organizzatori dell'evento, restano in attesa di indicazioni da parte della presidenza del Consiglio per la comunicazione della nuova data della conferenza stampa. - (PRIMAPRESS)