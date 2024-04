Arti marziali: a Roma la presentazione del volume “Executive five training” di Carlo Massoni e Carlo Mancini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si presenta domani 18 aprile alle ore 17, presso il Centro atletico federale "Mattia Pellicone" di Roma, il libro per le Edizioni Efeso, “Executive five training, esercizi per la prevenzione degli infortuni negli sport di combattimento e nelle arti marziali". Un volume scritto dal medico Carlo Massoni e dal personal trainer Carlo Mancini, che sarà presentato al centro tecnico della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali di Roma. All’incontro, oltre agli autori, interverranno alcuni atleti.

Il saggio sportivo pone l'accento sulla moderna preparazione atletica mettendo in rilievo l'importanza della prevenzione degli infortuni sportivi che coinvolgono i praticanti di arti marziali e discipline di combattimento. In questo vademecum sono esposte le basi scientifiche della propriocezione e della “core stability” e descritti una serie di esercizi che permettono, di migliorare questi aspetti fisiologici e arricchire i consueti metodi di allenamento dei praticanti le arti marziali e sport di combattimento. - (PRIMAPRESS)