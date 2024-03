Chioggia: incendio in una abitazione di Sottomarina. Morta una coppia con il figlio 27enne

(PRIMAPRESS) - CHIOGGIA - Incendio nella notte in un'abitazione a Sottomarina di Chioggia, in provincia di Venezia. Tre persone hanno perso la vita. Le vittime sono una coppia di 64 e 59 anni e il loro figlio di 27. Le fiamme sono divampate al piano terra dell'abitazione, mentre le vittime stavano dormendo al piano superiore. L'allarme è stato dato da giovani che hanno anche tentato di mettere in salvo la la famiglia attraverso una scala. L'abitazione è stata posta sotto sequestro per consentire le indagini e accertare le cause dell'incendio. - (PRIMAPRESS)