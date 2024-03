CdM: nuovo Superbonus edilizio e test accesso per magistrati a partire dal 2026

(PRIMAPRESS) - ROMA - Via libera del Consiglio dei ministri a un nuovo decreto legge sul Superbonus. Il provvedimento che non era all'ordine del giorno è stato presentato dal mini- stro dell'Economia Giorgetti e punta a tenere sotto controllo i costi. Con il decreto arriverebbero nuovi 'paletti' per accedere alle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie. Approvata anche l'introduzione dei test psicoattitudinali per l'accesso alla professione di magistrato. Si faranno per i bandi dal 2026.Il Csm nominerà i docenti universitari per le prove. - (PRIMAPRESS)