CdM: arrivano le ‘pagelle’ per i magistrati ma saltano i test psico-attitudinali. Energia: nessuna proroga al mercato tutelato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Due provvedimenti, adottati ieri dal Consiglio dei Ministri continueranno a far discutere le opposizioni. È il via libera al DL Energia e a misure in materia di giustizia ad alimentare la contrapposizione. In giornata odierna si potrà approfondire quali sono i contenuti del DL Energia che di fatto avrebbe abolito la proroga al mercato tutelato perché è ancora aperto il confronto con l'Ue. Sono stati approvati anche due decreti legislativi sulla giustizia, compreso il provvedimento che contiene le valutazioni sull'operato delle toghe, le cosiddette 'pagelle'. Tra le misure non ci sarebbe invece quella ipotizzata in una bozza sui test psico- attitudinali per i magistrati. - (PRIMAPRESS)