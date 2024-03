Caso Assange: la Corte di Londra concede un nuovo appello al cofondatore di Wikileaks

(PRIMAPRESS) - LONDRA - L'Alta Corte di Londra ha dato il via libera alla difesa di Julian Assange per un nuovo appello contro la consegna alle autorità statunitensi. Il giornalista e cofondatore di Wikileaks, che gli Usa vogliono processare per aver diffuso documenti riservati di Pentagono e Dipartimento di Stato, è da 5 anni in un carcere di massima sicurezza britannico, dopo 7 anni chiuso nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra. In precarie condizioni di salute, rischia negli Usa fino a 175 anni di carcere. - (PRIMAPRESS)