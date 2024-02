Bruxelles: oggi l’arrivo al Consiglio Affari Esteri della vedova di Navalny accolta da Borrell

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La vedova di Alexei Navalny, il dissidente russo morto i giorni scorsi nella prigione siberiana dove stava scontando una pena di oltre 19 anni, incontra oggi i ministri europei degli Esteri a Bruxelles. Lo ha annunciato il capo della politica estera dell'Ue, Borrell, che accoglierà Yulia Navalnaya al Consiglio Affari Esteri odierno "I ministri dell'Ue invieranno un forte messaggio di sostegno ai combattenti per la libertà in Russia" e "onoreranno la memoria di Navalny".Il Ministro degli Esteri Tajani: "La moglie Navalnaya denuncia la minaccia per cittadini russi ma è anche una minaccia per l'Europa". - (PRIMAPRESS)