Attacco a Kiev: si scava ancora tra le macerie di un ospedale pediatrico da evacuare

(PRIMAPRESS) - KIEV - (UCRAINA) - Si scava ancora, anche a mani nude, tra le macerie dei due ospedali colpiti dal violento attacco missilistico che ha causato.20 i morti,10 solo nella capitale, e 50 i feriti. Uno dei due ospedali è una struttura pediatrica dove si stanno liberando le vie di accesso per evacuare i bambini ricoverati. Missili russi sono entrati nello spazio aereo questa mattina ed è stato anche rilevato il decollo di un aereo Mig-31K in grado di trasportare missili balistici Kinzhal. Il sindaco Klitschko ha riferito che dopo l'attacco missilistico è scoppiato un incendio. Nella regione di Kharkiv, 5 civili (2 bambini) sono morti per una mina russa. - (PRIMAPRESS)