Berlino: al Festival del Cinema scoppia la bufera per frasi “antisemite” del palestinese Basel Adra

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Il Festival del Cinema di Berlino entra nella bufera, dopo le dichiarazioni giudicate "antisemite" pronunciate dai registi del documentario "No Other Land",vincitore del 'Documentary Film Award' al Festival di Berlino. Durante la cerimonia di premiazione il palestinese Basel Adra aveva rimarcato quanto fosse difficile essere sul palco per festeggiare "quando decine di migliaia di persone del mio popolo vengono massacrate da Israele a Gaza". La Berlinale prende le distanze:"Sono opinioni personali". - (PRIMAPRESS)