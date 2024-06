Berlino: oggi incontro Scholz con Zelensky. Si discuterà dei sistemi di difesa ucraini

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha annunciato il suo arrivo oggi in Germania per colloqui con il cancelliere Olaf Scholz e per partecipare ad una conferenza sulla ricostruzione ucraina.

"Il cancelliere Scholz ed io discuteremo di ulteriore assistenza alla difesa, dell'espansione del sistema di difesa aerea dell'Ucraina e della produzione congiunta di armi" in vista di un importante vertice di pace che si terrà in Svizzera questo fine settimana, ha scritto Zelenskyj su X.

Berlino ha recentemente autorizzato l’Ucraina a utilizzare armi tedesche per colpire obiettivi in ​​Russia, dopo essersi rifiutata a lungo di farlo per paura di provocare un’escalation della guerra con la Russia.

Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, la Germania ha abbandonato la sua tradizionale posizione di pacifismo ed è diventata il secondo maggiore fornitore di attrezzature militari a Kiev dopo gli Stati Uniti.

Oggi e mercoledì Zelenskyj parteciperà a una conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, alla quale parteciperanno 10 primi ministri, altri rappresentanti del governo e del settore privato.

"Di fronte al terrore aereo della Russia, le soluzioni urgenti per il settore energetico dell'Ucraina saranno la nostra massima priorità", ha affermato Zelenskyj.

"Incontrerò anche il presidente federale Frank-Walter Steinmeier e il presidente del Bundestag Barbel Bas, oltre a visitare una base militare dove si addestrano i nostri militari", ha aggiunto. - (PRIMAPRESS)