Euro 2024: l’Italia è agli ottavi. Ora l’appuntamento è a Berlino con la Svizzera

Ora per l'Italia l'appuntamento di Euro2024 è a Berlino per gli ottavi di finale in cui incontrerà la Svizzera. La partita pareggiata al 98º dalla nazionale di Spalletti, rimette in gioco le speranze per gli azzurri. È uno splendido gol di Zaccagni al 98' a regalare gli ottavi ad una incredula Italia ormai rassegnata al ripescaggio delle terze. Il gol agli ultimi secondi del recupero dà il pareggio nel match di Lipsia contro la Croazia (1-1) e assicura il 2° posto nel Gruppo B. I croati erano passati in vantaggio con Modric (55') circa 1' dopo che Donnarumma aveva parato un rigore allo stesso fuoriclasse 39enne. Male gli azzurri in entrambi gli avvii di frazione, la Croazia ne aveva approfittato nel 2° tempo La Spagna vince a punteggio pieno il Gruppo, 1-0 all'Albania (13' F.Torres).