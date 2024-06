Auto d’epoca, il test con i biocarburanti di Ruoteclassiche e Asi. Scuro: “Il futuro sostenibile e prestazionale delle passioni”

(PRIMAPRESS) - MILANO - il futuro sostenibile per la circolazione delle auto d'epoca passa attraverso la ricerca. L'Automotoclub Storico Italiano ed il magazine specializzato Ruoteclassiche (Editoriale Domus) si sono resi protagonisti di un test in esclusiva che ha fatto girare sulla pista del Centro Prove di Vairano, la Lancia Stratos della Collezione ASI-Bertone con un pieno di biocarburante Sustain Classic Super 80 con un risultato sorprendente in termini di prestazioni e riduzione significative delle emissioni. Una parte dei risultati del test saranno contenuti nel numero di Ruoteclassiche in uscita domani 6 giugno.

Il Sustain Classic Super 80, è un biocarburante di seconda generazione prodotto dalla Coryton Advanced Fuels con cui ASI collabora dal 2023 nell’ambito dei suoi progetti legati alla sostenibilità. Si tratta di carburanti innovativi, realizzati utilizzando parti di scarto delle lavorazioni agricole additivate e mescolate alla normale benzina (nel caso del Sustain Classic Super 80 il mix è pari all’80% di biocarburante e 20% di benzina fossile). Proprio grazie al processo con cui vengono creati, i biocarburanti permettono di ridurre le emissioni di CO2: l’anidride carbonica emessa allo scarico dalla vettura che li utilizza è per buona parte bilanciata da quella assorbita durante la coltivazione di terreni, piante e di qualunque altro elemento presente di quegli scarti che danno poi origine al biocarburante stesso. L’obiettivo è stato verificare, realmente e in modo scientifico come è tipico per Ruoteclassiche e Quattroruote, l’effettiva compatibilità della nuova benzina ecologica con le auto storiche. Guidata dai collaudatori del Centro Prove di Quattroruote, la Lancia Stratos rifornita di biocarburante ha girato in pista per sei ore. In totale, 639 chilometri percorsi alla media di 106,5 km/h e con un consumo di 90 litri della speciale benzina. Lungo l’arco dell’intera prova, il comportamento della Stratos è stato irreprensibile, senza malfunzionamenti o variazioni allarmanti nelle temperature di esercizio. I test prestazionali, realizzati sempre dal Centro Prove di Vairano, non hanno messo in luce sostanziali variazioni in termini meccanici passando da un carburante all’altro. C’è stato un leggero miglioramento della velocità massima, che è probabilmente dovuto – spiega Ruoteclassiche – al numero di ottano più elevato e a una migliore combustione del biocarburante. Il biocarburante ha superato anche il test di emissioni allo scarico in laboratorio effettuato presso la sede di S. Donato Milanese di Innovhub - Stazioni Sperimentali per l’Industria, centro di ricerca e innovazione, riconosciuto da ACCREDIA come Laboratorio di prova operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Nel ciclo urbano è stata rilevata una riduzione delle emissioni di monossido di carbonio del 26%, salita al 31% in quello extraurbano. Ridotte anche le emissioni allo scarico degli idrocarburi incombusti, compresa la componente metanica, e del particolato carbonioso. I dati emersi durante i cicli di prova effettuati in ripetibilità sul banco a rulli, dimostrano una riduzione tangibile nelle emissioni delle più importanti sostanze nocive. “Questa prova dimostra non soltanto che questi prodotti rappresentano la soluzione più immediata per ridurre l’impatto ambientale delle automobili storiche, ma anche che l’intero mondo heritage si sta correttamente sensibilizzando al tema della transizione ecologica, pur nella consapevolezza che la percentuale di sostanze inquinanti emesse dalle proprie auto d’epoca rispetto al totale annuo è davvero esiguo. C’è da sperare che tale innovazione sia ben accolta e sostenuta anche dalle istituzioni, che purtroppo ancora troppo spesso sembra non vedano di buon occhio questo mondo” commenta Gian Luca Pellegrini, direttore di Ruoteclassiche. “Prosegue senza sosta il percorso virtuoso di ASI verso il futuro del settore – sottolinea il Presidente ASI Alberto Scuro - e grazie al lavoro della nostra Commissione ASI Green ci stiamo focalizzando su un tema fondamentale: quello della sostenibilità. Abbiamo già dimostrato, numeri ufficiali alla mano, che i veicoli di interesse storico e collezionistico certificati in Italia hanno un’influenza residuale sulle emissioni e per fare ancora di più abbiamo avviato studi approfonditi sui carburanti alternativi: il futuro è già qui, noi vogliamo farne parte perché i veicoli storici non sono un problema ma una ricchezza per il Paese e devono poter continuare a circolare”. - (PRIMAPRESS)