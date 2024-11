Migranti: in 7 rispediti al Centro Cara di Restinco dopo la decisione dei magistrati romani. Musk: “Questi giudici devono andarsene”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il caso migranti rispediti dall'Albania in Italia, per la decisione del Tribunale di Roma, rimbalza sulla stampa internazionale fino negli USA. Sul caso è intervenuto anche Elon Musk, il ceo della piattaforma social X e della Tesla ma anche possibile uomo dello staff del presidente americano Donald Trump. "Questi giudici devono andarsene". Così Elon Musk,commentando su X la decisione dei giudici romani che hanno rimesso alla Corte di Giustizia Ue il caso di 7 migranti e hanno sospeso il loro trasferimento nel centro albanese di Gjadar. Dopo la mossa dei giudici della Sezione Immigrazione, i sette -originari di Egitto e Bangladesh- sono stati rimandati in Italia e, approdati a Brindisi, per poi essere portati al centro Cara di Restinco. - (PRIMAPRESS)