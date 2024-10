Uccisione Sinwar, Iran: “Lo spirito della resistenza sarà rinforzato. Esempio per la Palestina”

(PRIMAPRESS) - IRAN - Lo "spirito della resistenza sarà rinforzato" dopo il "martirio" del leader di Hamas Yahya Sinwar. Lo afferma la missione permanente dell'Iran alle Nazioni Unite in un post su X. "Sarà un modello per i giovani e i bambini che seguiranno la sua strada per la liberazione della Palestina. Finché esisteranno occupazione e aggressione, la resistenza durerà, perché il martire rimane vivo ed è fonte di ispirazione", si legge nel post.

Una reazione, all'uccisione di Sinwar da parte della truppe israeliane che aveva richiesto anche un test del Dna per accertarsi dell'identità della vittima dei bombardamenti su Gaza tanto da far dire alla premier Meloni: "Con la morte di Yahya Sinwar viene meno il principale responsabile del massacro del 7 ottobre 2023".

Subito dopo l'uccisione Meloni, impegnata al Consiglio Europeo a Bruxelles aveva detto: "La mia convinzione è che ora si debba iniziare una nuova fase:è tempo che tutti gli ostaggi siano rilasciati,che si proclami un immediato cessate il fuoco e che si avvii la ricostruzione a Gaza". Così in una nota la Premier Meloni. "Continueremo a sostenere con determinazione ogni sforzo in questa direzione e per la ripresa di un processo politico serio e credibile,che conduca alla soluzione dei due Stati", aveva aggiunto senza, però, senza considerare, che quell'uccisione fosse trasformata in un simbolo di martirio da parte dell'Iran che sta perdendo pezzi della sua rete di collabborazioni terroristiche. - (PRIMAPRESS)