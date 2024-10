Libano: mentre Blinken preme per un percorso di pace, l’IDF sgombra la città di Tiro

(PRIMAPRESS) - LIBANO - Libano,Idf ordina l'evacuazione di Tiro Nuovo ordine di evacuazione israeliano in Libano, questa volta per la città di Tiro, in vista di nuovi raid aerei. Il portavoce in lingua araba dell'Idf, Adraee, si rivolge ai residenti su X e pubblica una mappa delle zone più a rischio. "Dovete allontanarvi immediatamente dall'area contrassegnata in rosso e dirigervi a nord verso il fiume Awali. Chiunque si trovi vicino a personale, strutture e armi di Hezbollah sta mettendo in pericolo la propria vita".

Questa l'atmosfera nell'area mentre Il Segretario di Stato USA, Blinken oggi è impegnato nell'incontro con il primo ministro israeliano Netanyhau per arrivare a fedinire un percorso di Pace cominciando da una tregua per favorire gli incontri di mediazione diplomatica. - (PRIMAPRESS)