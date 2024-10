Addio a Francesco Merloni (99), l'ingegnere marchigiano che seppe internazionalizzare il mobile

(PRIMAPRESS) - FABRIANO - Si è spento nella notte, nella sua casa di Fabriano, Francesco Merloni (99), l'ingegnere fondatore e presidente onorario dell’Ariston Thermo, oggi Ariston Group. Merloni è stato due volte ministro ai Lavori Pubblici. Cavaliere del Lavoro, è stato uno dei protagonisti dell’industria italiana: raccogliendo l’eredità del padre Aristide ma imprimendo all'azienda un ruolo internazionale. Dopo la laurea in ingegneria meccanica, ha condotto la sua azienda per quarant’anni prima di lasciare (nel 2011) il testimone a uno dei suoi tre figli, Paolo, che è oggi presidente esecutivo di Ariston Group.

"Ha guidato il gruppo per oltre 40 anni, e per le nostre Marche, prima come imprenditore e poi come ministro e parlamentare, non si è mai sottratto all'impegno, con lungimiranza e intelligenza": così Matteo Ricci, europarlamentare del Pd, in un post sui social, in ricordo di Francesco Merloni.

"Ha contribuito in modo determinante a costruire opportunità per la crescita economica e lo sviluppo delle Marche, grazie a un modello d’impresa che anche quando Ariston si è affermata sui mercati internazionali, non ha mai dimenticato il suo territorio e la sua comunità. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore", conclude Ricci. - (PRIMAPRESS)