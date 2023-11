Violenza sulle donne: Palazzo Chigi si illumina con il 1522. Meloni: “Per non essere sole”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Palazzo Chigi si illumina per dire che le donne non sono sole e la facciata dell'edificio istituzionale mostra il numero Meloni alle donne: Istituzioni ci sono "Siamo qui per dire alle donne, con un numero di telefono, che non sono sole. 1522 è un numero che si può chiamare in ogni momento, se si ha paura". Così la premier Meloni, durante l'illuminazione della facciata di Palazzo Chigi per la Giornata contro la violenza sulle donne "Le istituzioni ci sono,le norme ciso no e le donne devono saperlo". Aggiunge che "c'è ancora tanto da fare, sul piano culturale". "Bisogna ricordarsi che siamo libere e nessuno può toglierci quella libertà e pensare di possederci". - (PRIMAPRESS)