Numero Antiviolenza: dopo Giulia raddoppiate le richieste d’aiuto al numero 1522

ROMA - In soli due giorni, dopo l'assassinio di Giulia Cecchettin, sarebbero raddoppiate le richieste di aiuto contro le violenze sulle donne arrivate al numero 1522. Dalle circa 200 telefonate medie quotidiane, si è passati a 400, con picchi fra 450 e 500, se si considerano anche le Richieste di aiuto con chat e app. A fare ricorso al servizio pubblico offerto dalla "Help line violenza e stalking 1522", sono anche i genitori, in particolare molte mamme, preoccupate per le loro figlie. In aumento le chiamate da parte degli adolescenti.

Il numero 1522 è stato istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, un numero gratuito e attivo 24 h su 24 che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.