Vertice Italia-Africa: oggi al via. Al centro del summit il Piano Mattei per l’energia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Parte oggi 28 gennaio, per chiudersi domani lunedì 29, il summit dei Paesi Africani che si terrà a Roma con cinquanta delegazioni internazionali e i vertici dell'Ue per partecipare al vertice Italia - Africa organizzato dal governo Meloni. Durante il summit, secondo quanto anticipato, sarà presentato anche il piano per la gestione dei flussi migratori voluto da Roma. Grande attesa a Roma per il vertice Italia - Africa al quale parteciperanno oltre cinquanta delegazioni provenienti da tutto il mondo, soprattutto dai Paesi africani, oltre ai vertici dell’Unione europea e delle principali organizzazioni internazionali. Nel corso del summit, il governo italiano alla guida del semestre del G7, presenterà il Piano Mattei, il piano di risorse energetiche intitolato all'ex presidente dell'Eni scomparso nel 1962 e promotore di uno sviluppo dei Paesi africani. L'obiettivo del piano strategico dell'esecutivo di Roma è quello di costruire un nuovo partenariato tra Italia e Stati del continente africano. Da sempre una delle priorità del governo, anche al centro dei lavori del G7 sotto la presidenza italiana. Obiettivo di questo summit per l'Italia è puntare a una maggiore influenza nell'area del mediterraneo ma dove i paesi africani svolgano un loro ruolo autonomo per la crescita dei territori. - (PRIMAPRESS)